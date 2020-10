Porta Elisa News



Pro Vercelli-Lucchese trasmessa in diretta anche da Livenow

giovedì, 8 ottobre 2020, 17:07

Tempi duri per i tifosi nell'era Covid, soprattutto per quelli della Serie B e C spesso costretti a non poter accedere nemmeno in minima parte allo stadio. E per chi vuole vedere la gara non resta altro che affidarsi a un monitor e seguirla in streaming. Accanto alle offerte di Eleven Sports (che vende pacchetti mensili o stagionali completi e che segue la terza serie da anni), ecco la novità di LiveNOW che ha scelto la formula della partita secca a 3,99 euro euro.

E, come a Novara, anche per questo fine settimana, tra le quattro gare scelte da LiveNOW, c'è anche quella dei rossoneri contro la Pro Vercelli (qui per vedere la partita) che andrà in scena allo stadio Silvio Piola, domenica a partire dalle ore 17,30.