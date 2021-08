Porta Elisa News



Firmano Nannini e Bensaja, si aggrega Yakubiv

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:47

Due nuove firme e un arrivo nel ritiro di Porcari, in casa rossonera: la Lucchese comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cosimo Nannini (difensore classe ’99) e Nicholas Bensaja (centrocampista classe ’95).



Nannini è un difensore esterno che ha disputato già due campionati di Serie C con le maglie di Piacenza e Lecco. Per lui un contratto biennale in rossonero. Bensaja è un centrocampista centrale. Può vantare sei campionati in Serie C da protagonista, di cui gli ultimi due disputati con la maglia della Viterbese, con cui ha totalizzato 49 presenze e 3 reti. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2023.

Si è inoltre aggregato al gruppo Sergio Yakubiv (nella foto), difensore centrale classe 2002 cresciuto nell'Ostiamare e approdato poi al Crotone dove ha disputato i campionati U17 e U19.