Imolese-Lucchese, ecco i precedenti

giovedì, 5 gennaio 2023, 12:38

di diego checchi

Partendo dalla stagione 2013/2014 quando la Lucchese era in Serie D con il tecnico Guido Pagliuca, ci sono tre i precedenti al Romeo Galli tra Imolese e Lucchese. Nel primo confronto i rossoneri vinsero per 1 a 0 con gol di Espeche alla terza giornata di campionato. E da lì iniziò la cavalcata verso la Serie C. L’altro confronto risale al 31 ottobre del 2018 quando gli uomini di Favarin giocarono i sedicesimi di finale di Coppa Italia perdendo per 2 a 1. I gol rossonero fu segnato da Jovanovic, mentre per l’Imolese realizzò una doppietta Giuseppe Giovinco. L’altra curiosità di questa partita è che sulla panchina dell’Imolese c’era un certo Alessio Dionisi, attualmente allenatore del Sassuolo.

Il terzo e ultimo confronto è stato quello dello scorso anno quando la Lucchese vinse per 1 a 0 nella prima giornata di campionato grazie a un eurogol di Semprini. Tutto sommato la tradizione di questi scontri è favorevole ai rossoneri, perché ci sono state due vittorie e una sconfitta. Speriamo che domenica prossima i ragazzi di Maraia allunghino la striscia positiva.