Maraia ritrova tutti i suoi

martedì, 3 gennaio 2023, 18:48

di diego checchi

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio di Saltocchio per una seduta tecnico-tattica e dobbiamo dire che l'intensità è stata piuttosto alta, tutto è concentrato sulla sfida di Imola, dove i rossoneri vorranno iniziare bene il 2023, possibilmente con una vittoria. Tante le note positive, Tiritiello ha lavorato completamente con i compagni, così come Tumbarello e di Quinzio. Primo spezzone di partitella anche per Coletta, che potrebbe essere convocato e andare almeno in panchina. Non ci sarà lo squalificato Benassai, per il resto sono tutti a disposizione.

Intanto il telefono del Ds Deoma, è bollente e il direttore di Licata ha parlato con delle società e con tanti procuratori per sondare il terreno, sia nelle entrate che nelle uscite. Nelle ultime ore è venuto fuori dell'attaccante Federico Gerardi, in uscita dal Picerno, il giocatore 35enne secondo il sito lacasadic.it, avrebbe molte richieste da Pordenone, Trento, Novara, Lucchese e Taranto, è solo una voce che riportiamo come tale perchè crediamo che Deoma vada su altri profili ben più giovani. Gerardi potrebbe tornare utile nel caso in cui uscissero due punte, allora il suo nome non sarebbe da scartare, magari per farlo entrare a partita iniziata. Quello che possiamo sottolineare, che comunque il mercato della Lucchese al momento non è ancora entrato nel vivo e bisognerà aspettare qualche giorno.