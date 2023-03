Rossoneri di nuovo al lavoro

Porta Elisa News



venerdì, 17 marzo 2023, 12:25

di diego checchi

La squadra rossonera ha ripreso la preparazione in vista della gara con la Fermana e nonostante la sconfitta di Gubbio il clima era ugualmente buono e i ragazzi hanno svolto una seduta molto intensa e proficua come del resto accade da tutta la stagione. L'unico assente della comitiva era Bruzzaniti che domani si sottoporrà agli esami clinici per capire quali sono le condizioni della sua clavicola dopo che domenica scorsa è dovuto uscire dopo pochi minuti di gara. L'augurio è che per l'attaccante rossonero non sia niente di grave ma è difficile ora stabilire i tempi di recupero. Per il resto, ha lavorato con la squadra anche Gioachino Catania che si sta ristabilendo dopo un infortunio muscolare. Il giovane attaccante, classe 2003, potrà dare una mano sia alla prima squadra che alla Primavera di mister Carruezzo. Da segnalare che per domenica prossima rientrerà dalla squalifica Panico e quindi il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta, ci sarà da capire che tipo di formazione intenderà schierare. Inoltre, bisogna sottolineare che nella Fermana, invece, mancherà per squalifica il centrocampista Giandonato, uno degli uomini di maggior esperienza agli ordini di mister Protti.