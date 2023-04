Carrarese-Lucchese: 2-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 15 aprile 2023, 20:28

L'attaccante, oltre al gol, è il migliore in campo, non si ferma un attimo, lotta, costruisce, difende. Fabbrini dà segnali di ripresa, poi si spegne. De Maria si conferma in un buon momento: le pagelle di Gazzetta

sabato, 15 aprile 2023, 20:28

Il tecnico rossonero: "Sconfitta assolutamente immeritata, la squadra ha interpretato la gara in modo ottimo. Ora, i play off dove dovremo affrontare un avversario difficile, dovremo migliorare in fretta e stare più attenti in gare dove saranno decisivi gli episodi e dovremo stare molto più attenti"

sabato, 15 aprile 2023, 20:27

Il dirigente rossonero: "Dobbiamo essere contenti di questo risultato, siamo arrivati matematicamente ai play off per il secondo anno di seguito e non c'è nulla di scontato, anzi. Ora si tratterà di preparare al meglio questi spareggi e mi auguro che i tifosi ci siano vicini perché vanno vissuti con...

venerdì, 14 aprile 2023, 16:28

Allo stadio dei Marmi, la Lucchese, senza tifosi, cercherà di centrare il terzo risultato di prestigio in un trittico che l'ha vista sfidare alla pari prima il Cesena e poi l'Entella, ma non sarà per niente facile visto che i gialloblù sono tra le squadre più in forma del momento.