Cesena-Lucchese: 1-1 a inizio ripresa

venerdì, 31 marzo 2023, 17:26

Rossoneri che nello spazio di due settimane dovranno affrontare in sequenza Cesena, Entella e Carrarese: in Romagna, Maraia potrebbe tornare al centravanti di peso e spostare Visconti a centrocampo, la probabile formazione

venerdì, 31 marzo 2023, 14:13

Il tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Cesena: "Sono in lotta per il grande obiettivo e in un contesto con un grande pubblico, aspetti che però non ci devono condizionare, anzi devono essere stimolanti anche per noi. Abbiamo anche noi il nostro obiettivo da raggiungere e meritare"

giovedì, 30 marzo 2023, 18:52

Non solo davanti, dove Ravasio, Bianchimano e Romero cercano una maglia da titolare: anche a centrocampo e in difesa potrebbero esserci novità a Cesena. Maraia sta valutando l'ipotesi di riportare a centrocampo Visconti, spostando sulla linea di difesa Alagna

mercoledì, 29 marzo 2023, 19:07

In vista della difficile trasferta di Cesena, il tecnico potrebbe rilanciare dal primo minuto Bruzzaniti ma anche dare spazio dall'inizio a uno tra Ravasio, Bianchimano e Romero: decideranno gli ultimi allenamenti