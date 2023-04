Porta Elisa News



Corsa play off, ecco la situazione

domenica, 9 aprile 2023, 09:13

di diego checchi

Facciamo il punto a 180' dalla fine del campionato delle squadre che sono in lotta per vincere il torneo e per i play off, vediamo quali scontri dovranno affrontare, partendo ovviamente dalla Reggiana che è prima in classifica a quota 77 punti.

La squadra di Diana, nella penultima giornata affronterà l'insidiosa trasferta di Olbia perché la squadra di Occhiuzzi deve fare almeno un punto per raggiungere la salvezza. Nell'ultima partita affronterà poi l'Imolese e tutto dipenderà da quello che farà la squadra romagnola nella partita precedente e soprattutto dal fatto se il Montevarchi riuscirà o meno due partite, altrimenti l'Imolese sarà sicura dei play out, quindi per la Reggiana non saranno gare facili.

La Virtus Entella invece, che ha perso il primato proprio a Lucca, dovrà affrontare in casa la Recanatese che è ancora in corsa per un posto nei play off e il Siena che non ancora è sicuro all 100% dei play off.

È molto difficile che il Cesena riesca a vincere il campionato perché ha 4 punti di svantaggio dalla capolista visto che deve affrontare la Vis Pesaro e Alessandria che sono ancora in lotta per la salvezza.

Gubbio, Carrarese, Pontedera e Ancona sono sicuramente nei play off, resta da stabilire quale sarà la loro posizione al termine della stagione, visto che la squadra di Braglia e quella di Dal Canto, entrambe con 59 punti, hanno 3 punti di vantaggio dal Pontedera e 4 dall'Ancona.

Il Siena ha 49 punti e la sua posizione può essere ancora insidiata da Fermana e Recanatese che potrebbero teoricamente raggiungerla e in virtù degli scontri diretti a favore superarla.

Stessa sorte per la Lucchese che necessita di 2 punti per avere la certezza matematica degli spareggi promozione dove può posizionarsi al massimo all'ottavo posto se vincerà le gare contro Carrarese e Olbia.

Il Rimini, che al momento occupa l'ultimo posto disponibile nella griglia play off, è la squadra che rischia di più, con Recanatese e Fermana a 3 punti di distacco, Olbia a 5 e il Fiorenzuola a 6 punti che però avrebbe il vantaggio negli scontri diretti.