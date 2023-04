Franco recupera: rossoneri tutti a disposizione

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 9 aprile 2023, 09:13

Ecco il punto a 180' dalla fine del campionato delle squadre che sono in lotta per vincere il torneo e per giocare i play off, vediamo quali scontri dovranno affrontare, partendo ovviamente dalla Reggiana che è prima in classifica a quota 77 punti: Lucchese a due punti dalla matematica partecipazione...

venerdì, 7 aprile 2023, 19:31

Mancano due giornate alla fine del campionato e la Lucchese è veramente ad un passo dai playoff, è il momento di spingere sull'acceleratore e come si usa dire in questi casi, battere il ferro quando è caldo. Ripresa degli allenamenti fissata per Pasquetta

giovedì, 6 aprile 2023, 23:17

Il portiere di nuovo in campo dopo tanti mesi dà sicurezza e salva in un paio di circostanze il risultato, Panico lotta come un leone, Di Quinzio dà ordine al centrocampo, Tiritiello e Benassai ancora una volta sicuri: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 6 aprile 2023, 23:16

Il tecnico rossonero: "Contro le grandi, a parte a Reggio Emilia, la squadra ha sempre fatto prestazioni importanti, me lo immaginavo anche oggi, poi chiaro che può uscire fuori l'episodio che ti può condannare. E poi c'è il valore dell'avversario. Bravo Coletta a rientrare così"