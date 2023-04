Porta Elisa News



I tifosi rossoneri decidono di non andare a Carrara

venerdì, 14 aprile 2023, 07:03

Sette biglietti venduti quando mancano solo una manciata di ore alla chiusura della biglietteria per il settore ospiti: i tifosi rossoneri della curva hanno deciso di non andare a Carrara dopo che la questura della città apuana ha deciso di contingentare a soli 200 i tagliandi disponibili per i supporter della Pantera. Una decisione a dir poco singolare, per quanto non nuova, visto che la questura di Lucca, a parti invertite, non ha mai chiesto e applicato limitazioni ai tifosi della Carrarese al Porta Elisa, e sorge quindi spontanea la domanda quali seri problemi di ordine pubblico vi siano a Carrara (ma non a Lucca), visto che, oltretutto, tra le due tifoserie, per quanto la ruggine sia storica, non vi siano stati incidenti da tempo.

I gruppi organizzati hanno così deciso di non essere presenti in una partita comunque delicata, che sulla carta potrebbe essere decisiva per la qualificazione play off, lasciando ai social le motivazioni della scelta: "Anche quest'anno per l'ennesima volta, la trasferta di Carrara è soggetta ad una disponibilità di biglietti per il settore ospiti limitata per ragioni di "sicurezza". Una partita del genere, accesa e sentita sia dalla nostra città che dalla nostra curva non può essere per noi soggetta a limitazioni. Spesso per questo match si è registrato un numero di pubblico più alto rispetto ad altre partite e non sarebbe giusto se qualche lucchese rimanesse senza biglietto, cosa ancora più grave è la recidività che la questura di Carrara ha nell'ostacolare la nostra presenza allo "Stadio dei Marmi". Così, dopo Reggio Emilia (nella foto il settore ospiti in quella circostanza), ma in quel caso il provvedimento era speculare: niente tifosi rossoneri a Reggio, niente tifosi granata a Lucca, la squadra di Maraia sarà senza sostegno dei propri supporter.