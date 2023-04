Porta Elisa News



Mister Maraia: "Domani sera vogliamo entrare matematicamente nei play off"

venerdì, 14 aprile 2023, 15:05

Vigilia del derby in casa rossonera dove, come da consuetudine, ha parlato mister Maraia: "Mi aspetto una gara complicata come tutte, ogni squadra è alla ricerca del proprio obiettivo, c'è molta attenzione da parte di tutti perché sbagliare ora non ti dà modo di recuperare. Sarà una gara difficile contro un avversario importante, con una buona organizzazione di gioco e in fiducia, ma entrambe le squadre vogliono raggiungere i propri obiettivi. Domani sera vogliamo entrare matematicamente nei play off. Alla vigilia di queste partite si pensa che la Lucchese debba affrontare partite proibitive, ma sino contro questo tipo di avversari abbiamo fatto bene: dobbiamo confermare il nostro valore così come abbiamo fatto con Cesena e Entella".

"Il campionato? Ci sono ancora tre squadre per la vittoria finale, nei play off e play out sarà una gara accesa sino all'ultimo. Dobbiamo attendere giornata dopo giornata per capire il destino di ogni squadra. La squadra? E' stata una normale settimana di lavoro, le prestazioni ti danno fiducia e morale, certo dobbiamo usare l'entusiasmo in maniera positiva: serve massima concentrazione. I tifosi? Spiace questa decisione parziale delle autorità, sappiamo che potevano essere molti di più i tifosi al seguito: a chi ci sarà e a chi non ci sarà dovremo dedicare la partita e il risultato".