Nuovo Porta Elisa, Barsanti: "Attendiamo il progetto definitivo per fine mese"

mercoledì, 19 aprile 2023, 18:54

Il centravanti accusa un problema alla schiena mentre domenica la Lucchese dovrà fare i conti e stare molto attenta ai cartellini gialli. Ben sei rossoneri sono in diffida e rischiano di saltare il play off: Benassai, D'Alena, Ravasio, Mastalli, De Maria e Tumbarello

mercoledì, 19 aprile 2023, 08:18

Ecco come funzionerà l'edizione 2023 che decreterà alla fine di una massacrante gara a eliminazione la squadra (una sola) che si aggiungerà alle vincenti dei tre gironi e che andrà in Serie B. Per la Lucchese, il primo, e con buonissime probabilità anche il secondo turno qualora si qualificasse, sarebbero...

martedì, 18 aprile 2023, 17:43

L'esterno, che sabato scorso a Carrara era uscito per un infortunio alla spalla destra dopo un contatto con un avversario, ha riportato una lussazione che potrebbe impedirgli di scendere in campo domenica. La sua presenza è in dubbio mentre sarà sicuramente a disposizione per la prima partita dei play off

lunedì, 17 aprile 2023, 09:14

Raggiunti matematicamente i play off, a 90 minuti dalla fine della stagione regolare, la Lucchese non conosce ancora il nome di chi potrebbe affrontare nel primo turno degli spareggi: in base ai risultati di domenica prossima potrebbero capitare Gubbio, Ancona, Pontedera e, ma è improbabile, Carrarese