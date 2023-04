Porta Elisa News



Panico, la grande bellezza

sabato, 1 aprile 2023, 20:02

Cucchietti 5,5: Non è mai chiamato alla parata da conclusioni del Cesena, ma in più di una occasione mostra incertezze nelle uscite e rischia di combinara una frittata in disimpegno nel primo tempo; sembra aver perso un po' di sicurezza

Quirini 6: Giornata difficile, dalla sue parti il Cesena spinge e pressa con grande vigore e il giovane lucchese va più volte in affanno; lotta e si fa valere in fase difensiva, ma è spesso impreciso quando c'è da gestire il pallone

De Maria 7: Scongelato dopo due mesi desta un'ottima impressione sia in fase difensiva che nell'accompagnare la fase d'attacco, lasciando intendere una attitudine al ruolo che, invece, Visconti sembra aver perso

Franco 6,5: Il Cesena è una squadra fisica che pressa alta, così a centrocampo è una vera lotta e, quindi, il mediano calabrase si esalta; quando esce i rossoneri cedono completamente l'iniziativa ai padroni di casa

Benassai 6,5: Tiene a bava gli avanti romagnoli senza mai farsi sovrastare e non era certo facile, visto la stazza e la qualità del reparto offensivo della squadra allenata da Tedesco

Tiritiello 6,5: Nella prima parte della partita sembra meno sicuro del solito, ma alla distanza esce e, soprattutto nel finale, diventa il sontuoso dominatore dell'area di rigore che ci ha abituato a vedere

Bruzzaniti 6: Interpreta bene la partita, però non gli riesce la giocata decisiva come in altre occasioni e, anzi, in un paio di circostanze spreca palloni promettenti; si impegna anche nell'aiutare i compagni nella fase difensiva

Tumbarello 6,5: Corsa e sostanza a centrocampo; la Lucchese soffre il pressing del Cesena e raramente riesce ad organizzare una manovra pulita, ad uscire quasi sempre ci pensa il numero 8 prendendosi inziative che vanificano l'idea di dominio impostata dai padroni di casa e risultando fondamentale per raggiungere la metà campo avversaria

Panico 7: Realizza il gol che potrebbe essere il più bello della sua carriera, anche se ovviamente gli auguriamo di riuscirci molte altre volte, almeno finché vestirà rossonero; poi corre e lotta come sempre, prendendosi anche il cartellino giallo d'ordinanza

Di Quinzio 6,5: Sta recuperando la condizione e quindi iniziano a mettere in mostra con più continuità nella partita le sue qualità, che sono quelle di una mezz'ala di altra categoria.

Fabbrini 5,5: La partita ruvida e combattuta non è proprio la più adatta alle sue caratteristiche, però quando capitano le occasioni non riesce mai a sprigionare il suo talento che, invece, talvolta si innesca a sessanta metri dalla porta avversaria, dove non serve

Visconti 6: Entra con grande voglia e convizione e prende anche un paio di iniziative interessanti, poi ovviamente arriva il finale in cui il Cesena prende il dominio del campo e le buone intenzioni devono essere messe al servizio delal difesa del risultato

D'Alena 6: Quando prende il posto di Franco il centrocampo della Lucchese cede il campo a quello dei padroni di casa, ma è difficile dire se ciò sia dovuto ai cambi o al naturale corso di una partita che il Cesena avrebbe dovuto vincere a tutti i costi; comunque intercetta un paio di palloni che avrebbero potuto produrre occasioni verso la porta difesa da Cucchietti

Alagna, Merletti, Ravasio s.v.