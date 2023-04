Porta Elisa News



Play off, ma contro chi?

lunedì, 17 aprile 2023, 09:14

Raggiunti matematicamente i play off, a 90 minuti dalla fine della stagione regolare, la Lucchese non conosce ancora il nome di chi potrebbe affrontare nel primo turno degli spareggi che, come noto, vedranno i rossoneri impegnati fuori casa in una partita secca con un solo risultato: vittoria. Del resto, l'incertezza è comune a molte altre formazioni, visto che nel girone B, per il momento, si è deciso solo la promozione della Reggiana e la retrocessione del Montevarchi. Tutto il resto, griglie play off e play out, sarà lasciato all'ultimo turno che andrà in scena domenica prossima.

La Lucchese parte da una certezza: il suo ottavo posto è sicuro nel caso di vittoria contro l'Olbia, a prescindere dagli altri risultati (solo una eventuale e improbabile restituzione dei punti di penalizzazione al Siena potrebbe modificare il quadro). Con questo scenario, i rossoneri dovrebbero affrontare la settima in classifica, al momento l'Ancona (58 punti), come detto fuori casa. Ma c'è da capire se i dorici riusciranno o meno a migliorare la posizione di classifica: faranno visita a una Recanatese (44 punti) ancora in corsa teoricamente per il decimo posto occupato dal Rimini (46 punti), ultimo per accedere ai play off.

Dovessero fare risultato pieno, avanzerebbero in classifica, visto che le due formazioni che precedono i marchigiani Pontedera (59 punti) e Gubbio (60) si affronteranno in uno scontro diretto. In questo caso, la Lucchese potrebbe finire per incontrare proprio o il Pontedera o il Gubbio dovesse una delle due scivolare al settimo posto. Accanto a queste tre formazioni, però, nel caso in cui il Siena (48 punti) sopravanzi la Lucchese insieme al Rimini, c'è l'ipotesi (molto improbabile)che i rossoneri possano finire anche per incontrare (da decimi) anche la Carrarese (62 punti) attualmente al quarto posto e che farà visita alla Vis Pesaro a caccia di punti play out. Nel caso di un superamento dei marmiferi al quinto posto, anche loro rientrerebbero in gioco per un possibile nuovo incontro con la Lucchese, ma, come detto, è una combinazione davvero molto difficile. A conti fatti, la Lucchese dovrebbe pescare una tra Pontedera, Gubbio e Ancona.