Rizzo Pinna cerca il rilancio

mercoledì, 12 aprile 2023, 16:46

Dopo il deferimento, ecco la penalizzazione: il Siena si vede togliere due punti in classifica a seguito delle contestazioni mosse dalla procura federale e scivola così al nono posto con 47 punti. Proprio per questa decisione, la Lucchese, con i suoi 48 punti, sale all'ottavo posto in classifica e ad...

mercoledì, 12 aprile 2023, 08:52

Il centrocampista è tornato a allenarsi con il gruppo e sembra aver recuperato dai fastidi muscolari accusati nei giorni scorsi: è in ballottaggio per una maglia da titolare, Quirini destinato a riprendersi la fascia, mentre ci sarà da vedere chi sarà schierato in porta tra Cucchietti e Coletta

domenica, 9 aprile 2023, 09:13

Ecco il punto a 180' dalla fine del campionato delle squadre che sono in lotta per vincere il torneo e per giocare i play off, vediamo quali scontri dovranno affrontare, partendo ovviamente dalla Reggiana che è prima in classifica a quota 77 punti: Lucchese a due punti dalla matematica partecipazione...

venerdì, 7 aprile 2023, 19:31

Mancano due giornate alla fine del campionato e la Lucchese è veramente ad un passo dai playoff, è il momento di spingere sull'acceleratore e come si usa dire in questi casi, battere il ferro quando è caldo. Ripresa degli allenamenti fissata per Pasquetta