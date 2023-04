Porta Elisa News



Siena, arriva la penalizzazione

mercoledì, 12 aprile 2023, 16:46

Dopo il deferimento, ecco la penalizzazione: il Siena si vede togliere due punti in classifica a seguito delle contestazioni mosse dalla procura federale e scivola così al nono posto con 47 punti. Proprio per questa decisione, la Lucchese, con i suoi 48 punti, sale all'ottavo posto in classifica e ad oggi si giocherebbe il play off con la settima, ovvero l'Ancona, in gara unica in casa dei dorici.

Ecco il testo diffuso dalla Figc: "Il Tribunale Federale Nazionale, ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale del 27 marzo 2023 nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ACR Siena 1904 Spa: – per il sig. Emiliano Montanari, mesi 3 (tre) di inibizione; – per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica".

La società bianconera, dal canto suo, attraverso un comunicato, ha annunciato di voler ricorrere contro la decisione: "L'Acr Siena 1904 SpA comunica che il provvedimento di primo grado del Tribunale Federale riguardante la Società bianconera – pubblicato in data odierna dalla Figc – conclude il procedimento avviato il 27 marzo scorso e a cui la stessa Società, tramite il proprio legale ed i consulenti fiscali, ha presentato esaustive memorie difensive. I fatti rientrano nel contesto di un più vasto e complicato percorso storico, proveniente dalla stagione 2021-2022, relativo alla precedente proprietà e a cui l’attuale dirigenza bianconera ha dovuto fare fronte anche in altri contesti e circostanze.Acr Siena 1904 SpA prende atto della sanzione sportiva comminata e annuncia che presenterà immediato ricorso convinti delle tesi difensive discusse in fase dibattimentale e della documentazione prodotta a sostegno della totale e puntuale correttezza tributaria. Acr Siena 1904 SpA comunica infine che la spiacevole situazione in cui è stata coinvolta non compromette il conseguimento degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione".