Lucchese in campo: scatta l'operazione Ancona

martedì, 2 maggio 2023, 08:24

Rossoneri di nuovo al lavoro dopo la mini sosta concessa da mister Maraia: da oggi scatta la preparazione in vista della prima gara play off di Ancona che è prevista per l'11 maggio prossimo. Da qui a allora, la società sta valutando l'ipotesi di individuare almeno un allenamento congiunto con un'altra squadra, probabilmente per la giornata di giovedì anziché limitarsi a una partitella in famiglia. La Lucchese, complice il rinvio del campionato per le note vicende giudiziarie che coinvolgono altre formazioni, non disputa una gara dal 23 aprile scorso.

Per Ancona, mister Maraia dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi, con l'eccezione di Bianchimano, per il quale la stagione, cause problemi alla schiena, è praticamente finita. Difficile con tanti allenamenti davanti ipotizzare una formazione, ma di certo sia a centrocampo che in avanti, il tecnico rossonero potrà avere più opzioni. Basti pensare che nel reparto mediano si giocano le tre maglie in quattro-cinque giocatori e che davanti Ravasio, dopo la doppietta contro l'Olbia, scalpita per una maglia da titolare.