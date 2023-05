Porta Elisa News



Lucchese, tutti i numeri del campionato

giovedì, 4 maggio 2023, 09:31

Ottavo posto in classifica (come lo scorso anno), un punto in più rispetto allo scorso campionato (51 contro 50): ecco i dati più evidenti del torneo regolare della Lucchese che si appresta a giocarsi i play off. Ma può essere utile andare a comparare all'interno della stagione e con la precedente anche altri numeri. A partire da quello delle vittorie, pareggi, sconfitte. I rossoneri, con 12 vittorie, 15 pari e 11 sconfitte, sono l'ottava formazione per numero di successi, e la quarta (dietro Siena, Fermana e Torres) per numero di pareggi; mentre solo sei formazioni sono riuscite a essere battute meno della squadra di mister Maraia. Lo scorso anno le vittorie furono 12, come le sconfitte, e 14 i pari.

Quanto ai numeri dei gol, la Lucchese ne ha realizzati 36 e subiti 32: è il tredicesimo attacco del girone (segno che molti problemi sono venuti come tutti sanno proprio da lì); mentre il reparto difensivo è risultato davvero molto solido visto che è il terzo del campionato. Nella stagione passata, i gol furono 39 sia all'attivo che al passivo (11° attacco e quarta difesa). Infine, un dato relativo alle gare in casa e quelle in trasferta: la Lucchese ha centrato 7 vittorie al Porta Elisa contro 5 lontano da casa: anche qui è l'ottava squadra come vittorie casalinghe, mentre si piazza al decimo posto per i successi fuori casa. Lo scorso anno furono 8 al Porta Elisa e 4 lontano dal terreno dei rossoneri (decimi come vittorie in casa, settimi come quelle esterne).