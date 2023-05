Ultimo giorno di riposo per i rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 4 maggio 2023, 09:31

Ottavo posto in classifica (come lo scorso anno), un punto in più rispetto allo scorso campionato (51 contro 50): ecco i dati più evidenti del torneo regolare della Lucchese, ma può essere utile andare a comparare all'interno della stagione e con la precedente anche altri numeri

mercoledì, 3 maggio 2023, 09:17

La Lucchese ha ripreso da ieri gli allenamenti che la porteranno alla gara di Ancona prevista per giovedì 11 maggio, in un orario ancora da definire, ma che dovrebbe essere comunicato dalla Lega Pro a breve: due le opzioni possibili, o tardo pomeriggio o sera

martedì, 2 maggio 2023, 08:24

Rossoneri di nuovo al lavoro dopo la mini sosta concessa da mister Maraia: al via la preparazione in vista della gara play off di Ancona dell'11 maggio prossimo. La società sta valutando l'ipotesi di individuare almeno un allenamento congiunto con un'altra squadra, probabilmente per la giornata di giovedì

sabato, 29 aprile 2023, 08:26

Mister Maraia ha fissato per martedì prossimo la ripresa degli allenamenti in vista della gara play off di Ancona prevista per l'11 maggio. Con l'eccezione di Bianchimano, la cui stagione è ormai conclusa per un guaio alla schiena, tutti gli altri rossoneri sono a disposizione del tecnico