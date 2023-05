Porta Elisa News



Play off, Maraia valuta qualche inserimento a sorpresa

domenica, 7 maggio 2023, 13:11

L'operazione play off è ormai scattata in pieno in casa rossonera, dove dopo il riposo di venerdì scorso si lavorerà alla trasferta di Ancona sino a mercoledì, quando la squadra partirà alla volta delle Marche per la prima gara degli spareggi. Gara che, come noto, i rossoneri dovranno solo vincere se intendono continuare l'avventura.

Maraia ha tutti gli uomini a disposizione, con l'eccezione del lungodegente Bianchimano, e sta valutando il da farsi in almeno due zone del campo: nel mezzo e in avanti, dove le alternative non mancano. A centrocampo si giocano il posto in parecchi: da Franco a Mastalli, da Di Quinzio a Visconti, da D'Alena a Tumbarello. I posti, però, sono solo tre. Stesso discorso in attacco dove al fianco di Panico possono trovare spazio Rizzo Pinna, Bruzzaniti, Ravasio, Fabbrini e Romero anche se quest'ultimo pare esser uscito dai radar. Le alternative insomma non mancano non sono da escludere sorprese, mentre la difesa a quattro sembra avere trovato ormai il suo assetto.