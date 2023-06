Porta Elisa News



Barsanti: "Nuovo stadio? Dobbiamo capire cosa intende fare la società. Basket Le Mura? Niente serie A"

martedì, 27 giugno 2023, 03:15

Il punto sullo stadio ma anche sul destino (triste) del Basket Le Mura è stato fatto dall'assessore allo Sport Fabio Barsanti durante l'incontro che ha visto il sindaco e gli assessori incontrare la stampa in occasione di un anno della giunta Pardini.

"Il dialogo con la Lucchese è costante – ha spiegato Barsanti – abbiamo ottenuto l'agibilità dello stadio dalla Commissione di vigilanza con la società rossonera che si è impegnata a effettuare alcuni aggiustamenti che saranno compatibili con il progetto del nuovo stadio, mi riferisco ai lavori alla tribuna per portarla a 600 posti e per togliere il nolo delle torri faro supplementari. Il progetto per il nuovo stadio? Gli uffici hanno effettuato le prime verifiche, ma dobbiamo sentire la nuova società cosa intende fare".

"Il Basket Le Mura? Purtroppo – ha aggiunto Barsanti – è vanificata la speranza della serie A. Il percorso iniziato con le categorie industriali, insieme al sindaco e all'assessore regionale Baccelli, non si è concretizzato. Quello che però dobbiamo fare è coltivare lo stesso il rapporto, perché tutto quel mondo non può continuare a fare orecchie da mercante. Sinora i contatti sono sempre avvenute nelle emergenze, dobbiamo impostare un discorso nel medio-lungo periodo. Con le società femminili del basket l'interlocuzione va comunque avanti".