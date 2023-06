Porta Elisa News



Campionato 2023-2024: si inizia il 27 agosto

lunedì, 19 giugno 2023, 18:38

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato le date relative alle prossime competizioni: in particolare, il campionato di Serie C 2023-2024 inizierà domenica 27 agosto, con una prima sosta domenica 31 agosto e prevederà tre turni infrasettimanali da definire. Per Natale, il campionato giocherà sabato 23 dicembre, mentre il termine della stagione regolare è stato fissato per domenica 28 aprile 2024.

I play off inizieranno domenica 5 maggi, i play out sabato 11 maggio, mentre il primo turno della Coppa Italia si disputerà domenica 20 agosto prossimo.