Porta Elisa News



Che fine hanno fatto Deoma e Maraia?

lunedì, 26 giugno 2023, 08:19

di diego checchi

Dopo l'ufficializzazione del nuovo ds Alessandro Frara e dell'allenatore Giorgio Gorgone, si è capito chiaramente che Andrea Bulgarella insieme a Ray Lo Faso e Giuseppe Mangiarano, hanno voluto dare il via ad una nuova era, di conseguenza Deoma e Maraia non fanno più parte della Lucchese, ma c'è un aspetto che nella nota ufficiale non è stato chiarito e che vogliamo sottolineare: nessun comunicato dalla società che ha chiarito la loro posizione.

E non si tratta di un dettaglio, anche economicamente parlando: i due sono stati esonerati oppure se hanno trovato un accordo economico per rescindere il contratto? Servirebbe fare chiarezza su una situazione che non è stata ancora dipanata, almeno ufficialmente, anche per il peso dei loro contratti sul bilancio e quindi sul capitolo dei possibili acquisti. Inoltre, è giusto che si sappia qual è la situazione dei due tesserati se una squadra volesse avvicinarsi a loro ha tutto il diritto di capire in che posizione contrattuale si trovano. Forse la questione verrà chiarita entro il 30 giugno quando si chiuderà la stagione calcistica, ma è costume del calcio prima salutare e ringraziare chi ha lavorato fino a quel momento in una società e poi presentare i nuovi interpreti.