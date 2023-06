Porta Elisa News



Il mercato delle altre: tutti i movimenti

domenica, 18 giugno 2023, 08:56

di diego checchi

Mentre si aspetta di capire il futuro di Daniele Deoma, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per poi dare il via finalmente a tutte le questioni tecniche e capire chi sarà l'allenatore. Modesto e Di Donato sembrano essere quelli più vicini anche se c'è da risolvere pure la questione di Ivan Maraia, con lui, come noto, la società va verso la separazione.

Le altre squadre iniziano già a muoversi sul mercato. Intanto l'Arezzo ha acquistato l'attaccante Guccione dal Mantova, mentre la Carrarese si è assicurata il difensore Borghini in scadenza di contratto con l'Albinoleffe. Tutto ancora in alto mare per quanto riguarda la situazione del Siena. La società bianconera ha ricevuto l' ok della commissione di vigilanza per quanto riguarda l'utilizzo dello stadio Franchi, ma ha ancora difficoltà nei pagamenti. Solo dopo aver capito se la società si iscriverà al prossimo campionato sapremo il destino di Pagliuca legato ai bianconeri ancora per un anno. Se non dovesse partecipare al campionato, ecco che per il tecnico di Cecina si aprirebbero le porte del Livorno che lo aspetta a braccia aperte nel campionato di serie D.

Parlando di un altro ex rossonero, il difensore Cosimo Nannini ha lasciato l'Arzignano ed è in cerca di una squadra dopo una stagione non troppo fortunata. Intanto la Fermana ha esonerato il tecnico Stefano Protti e pensa alla sua sostituzione o con Pasquale Luiso o addirittura con Ivan Maraia. Dopo l'addio di Tabbiani che è approdato al Catania, ecco che il Fiorenzuola ha scelto Andrea Bonatti ex tecnico della Triestina e della Juventus U23. Al Pontedera dovrebbe rimanere Max Canzi. Mentre l'Ancona ha deciso di continuare il suo percorso con Marco Donadel. La Recanatese ha riconfermato Giovanni Pagliari oltre all'ex rossonero Andrea Ferretti.