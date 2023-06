Porta Elisa News



In attesa delle prossime mosse

sabato, 17 giugno 2023, 08:30

di diego checchi

Il futuro della Lucchese è ancora in standby. O meglio, sono state messe a punto le pratiche per l’iscrizione e la Lucchese parteciperà tranquillamente al prossimo campionato di Serie C dopo che la società del patron Bulgarella ha messo a posto tutti i conti. Nel giro di breve bisognerà sciogliere i nodi per quanto riguarda l’allenatore e il direttore sportivo. I due candidati principali sono Francesco Modesto e Daniele Di Donato (nella foto). Il primo ex Vicenza, il secondo ex Latina. Ci sarà da capire anche il futuro di Ivan Maraia che ha ancora un anno di contratto. Per quanto riguarda Deoma, bisogna sottolineare che a breve ed entro fine settimana, si incontrerà con la Lucchese per definire il suo futuro e capire se potrà essere lui a costruire la squadra del futuro. Altrimenti, in queste ultime ore, è tornato fuori, oltre al nome di Felice Evacuo, anche quello di Raffaele Rubino, ex ds del Trapani che però è nel mirino anche del Perugia che sta cercando di cambiare proprietà. Vedremo quali decisioni verranno prese. Intanto abbiamo saputo qualcosa di più per quanto riguarda la sede sociale rossonera che dal 1 luglio 2023 si trasferirà in un palazzo in Viale Giusti vicino alla banca Credem sopra uno studio di commercialisti.

Per quanto riguarda il mercato, ci sono soltanto delle voci e su Tiritiello, oltre all’Entella c’è anche il Padova e il neopromosso Feralpi Salò, mentre su Rizzo Pinna ha messo gli occhi il Cittadella. Visconti invece è finito nel mirino dell’Avellino del riconfermato Massimo Rastelli, mentre Tumbarello sembra essere conteso da Ancona e Fermana. Su Romero pare esserci il neopromosso Sestri Levante. Intanto registriamo una voce proveniente da Castelnuovo: l’attuale presidente rossonero Alessandro Vichi, il cui mandato da presidente scadrà il prossimo 30/06, potrebbe, in questo caso usare il condizionale è d’obbligo, entrare nei quadri societari della società gialloblu. Non corrisponderebbe al vero invece un possibile approdo come team manager in rossonero del ds del Castelnuovo Fabrizio Giovannini, che non farà parte della nuova Lucchese.