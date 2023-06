Porta Elisa News



Mercato, Arras nel mirino dei rossoneri

martedì, 27 giugno 2023, 08:35

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si sta iniziando a muovere, anche se di ufficialità non ce ne sono ancora. Sembra però molto vicino l'accordo per il rinnovo biennale di Domenico Franco, il centrocampista sarà, a quanto sembra, una pedina fondamentale, per la squadra di Gorgone. Anche Mario Ravasio ha trovato l'accordo per due anni: l'attaccante rimarrà a Lucca e la stessa sorta dovrebbe toccare a Vincent De Maria, un terzino sinistro, che soprattutto nell'ultimo periodo, ha dimostrato tutte le sue qualità.

Intanto radiomercato parla di un interessamento della Lucchese e della Pro Patria per Davide Arras, attaccante classe 1998 attualmente di proprietà del Siena, ma visto che la squadra bianconera non si iscriverà sarà libero di accasarsi altrove. Nell'ultima parte della stagione Arras ha giocato nel Gubbio e può ricoprire sia il ruolo di prima punta atipica sia il ruolo di punta esterna. Sempre in casa Lucchese c'è da registrare un ritorno di fiamma dell'Ancona per il centrocampista Giorgio Tumbarello, da vedere se questa trattativa andrà in porto oppure no.