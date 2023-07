Si aspettano sempre i primi squilli

Porta Elisa News



venerdì, 14 luglio 2023, 20:30

di diego checchi

Ancora una giornata senza squilli di tromba, la Lucchese domenica prossima partirà per il ritiro, almeno per ora con nessun volto ma fino all'ultimo il ds Frara cercherà di piazzare almeno due-tre colpi per rinforzare la rosa del nuovo tecnico rossonero Giorgio Gorgone. L'ultima notizia in ordine di tempo è che la Lucchese sta cercando di stringere con l'attaccante esterno Giuseppe Guadagni, ex Recanatese ma di proprietà dell'Avellino. A lui è stato proposto un biennale, vedremo se questa trattativa andrà in porto oppure no. Onestamente, lo diciamo senza nessun velo di polemica, siamo un pò preoccupati per la situazione rossonera e per il fatto che non sia stato acquistato nessun giocatore. Ripetiamo, la società avrà le sue tempistiche ma i tifosi vivono anche di sogni, di progetti e magari vorrebbero capire su che target la Lucchese si stia muovendo per costruire la Lucchese del futuro.

Quale sarà l'obbiettivo della nuova società in questo primo anno? E' vero che prima di tutto si è pensato a mettere a posto la situazione contabile ma poi per fare una squadra competitiva bisogna prendere giocatori di categoria che alzino il tasso tecnico della squadra. Ci auguriamo che già domani qualcosa di più si sappia e soprattutto, venga anche chiarito tutto lo staff rossonero, il preparatore dei portieri, il massaggiatore e anche altre figure di cui per adesso non si sa niente e sopratutto quale sarà il programma del ritiro del Ciocco e se ci saranno amichevoli per informare al meglio i tifosi. Il silenzio, a nostro avviso, non porta a niente.