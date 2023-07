Porta Elisa News



Settore giovanile, lavori in corso

venerdì, 7 luglio 2023, 07:41

Definiti i campi di allenamento per la prossima stagione (Acquedotto, Sant'Alessio e San Filippo, mentre le gare saranno disputate a Saltocchio), il settore giovanile rossonero, da poche settimane affidato a Bruno Russo che si avvale della collaborazione di Augusto Rotolo principalmente per gli under 14, è impegnato nel disegnare le rose e gli staff.

Si è trattato di una sorta di ripartenza vera e propria dopo la stagione decisamente fallimentare dello scorso campionato: l'obiettivo è costruire rose con giocatori possibilmente (ma non solo) del territorio e ricostituire gli staff tecnici. Da questo punto di vista, in attesa anche di capire che fine farà la Primavera retrocessa sul campo ma in attesa di un ripescaggio, sono tante le voci che si stanno accavallando, e che riguardano per la panchina in alcuni casi anche noti ex. Dalla società, nessuna conferma, ma i giochi andranno chiusi tutti a breve, sia per quanto riguarda i giocatori che gli staff. Il tempo, come sempre, è tiranno.