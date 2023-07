Porta Elisa News



Squalifica di Franco, la Corte d'Appello aumenta da tre a quattro giornate lo stop

martedì, 4 luglio 2023, 08:55

Singolare decisione della Corte Sportiva d'Appello che ha deciso, dopo il ricorso della Lucchese, di inasprire la squalifica a carico del centrocampista rossonero Domenico Franco susseguente al parapiglia finale nella gara play off di Ancona.

Come si ricorderà, Franco era stato fermato per tre giornate per aver "al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Lorenzo Paolucci in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze". Il giocatore, nel ricorso, ha affermato di “non aver afferrato per il collo l’avversario ma di averlo raggiunto con la mano destra sul collo, durante la mischia che si era creata a metà campo a fine gara, per ammonirlo circa il suo comportamento, essendosi reso, il calciatore dell’Ancona, protagonista di un gesto gravemente scorretto nei confronti dell’avversario (aveva esultato provocatoriamente e sputato al giocatore della Lucchese Giovanni Bruzzaniti)”. Franco ha chiesto inutilmente che venisse sentito l’arbitro a chiarimenti o richiesto allo stesso un supplemento di referto, sottolineando come il clima creatosi fosse del tutto particolare.

Il Collegio, invece, "tenuto presente il tenore del reclamo, considerata la gravità del gesto, tenuto conto della pericolosità lesiva dello stesso – sia per il calciatore avversario, sia per l’ordine pubblico – ritiene di dover aggravare la sanzione, rideterminandola nella squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara". Incredibile, ma vero.