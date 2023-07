Ufficiale: Guadagni in rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 18 luglio 2023, 15:03

Il trequartista che aveva già giocato in rossonero durante la sua carriera, sarà legato alla società con un contratto biennale, e sarà subito a disposizione di mister Gorgone nel ritiro del Ciocco

martedì, 18 luglio 2023, 13:42

Il mediano italo-togolese ha giocato nel Vicenza, resiste ancora la candidatura a centrocampo di Robert Gucher, che si è svincolato dopo la non iscrizione del Pordenone. Ore decisive per il futuro di Tiritiello, con il presidente Bulgarella che salirà al Ciocco

lunedì, 17 luglio 2023, 21:19

E' fatta per il ritorno in rossonero di Federico Russo, la trattativa è stata chiusa in serata e domani il giocatore sosterrà le visite mediche e si metterà a disposizione di mister Gorgone: come per Fedato, è alla terza esperienza in rossonero

lunedì, 17 luglio 2023, 16:49

Alla Locanda la Posta si è svolta la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Ciocco, che durerà 15 giorni. Andrea Barbuti amministratore delegato del Ciocco: "Occasione per rinsaldare storico rapporto con la Lucchese, per noi motivo di orgoglio averla qui"