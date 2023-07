Ufficiale: Ravasio e De Maria rinnovano sino al 2025

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 2 luglio 2023, 08:43

Al fianco del neo tecnico romano ci sarà un gruppo di collaboratori di sua fiducia : a partire dal suo secondo, Emiliano Testini, come nuovo sarà anche il collaboratore tecnico Giorgi Santarelli e il preparatore atletico, Patrizio Ianni. Da definire anche il nuovo preparatore dei portieri

sabato, 1 luglio 2023, 13:09

Presentati il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivi rossoneri. Gorgone: "Mi metto in gioco, se non vedo sangue, vado via". Frara: "Stiamo lavorando per i primi acquisti". Lo Faso: "Giramo pagina, con Deoma e Maraia non abbiamo trovato l'accordo"

venerdì, 30 giugno 2023, 20:19

Non è assolutamente detto che i giocatori che hanno un contratto rientrino tutti nel progetto tecnico anzi per quanto riguarda le entrate il nome nuovo della giornata è quello di Luca Siligardi, un giocatore dalla tecnica sopraffina che ha calcato palcoscenici importanti come la serie A

venerdì, 30 giugno 2023, 14:30

Con uno stringato comunicato, la Lucchese ringrazia quello che è ormai il suo ex allenatore Ivan Maraia: il rapporto è definitivamente chiuso, anche se nella nota non è chiarito se si tratta di un esonero o se si tratta di una risoluzione consensuale, la sensazione è che si tratti però...