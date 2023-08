Porta Elisa News



Campionato, l'esordio della Lucchese sarà con il Perugia

lunedì, 7 agosto 2023, 15:17

Ufficializzato, dopo il girone, anche il calendario del prossimo campionato dei rossoneri. Questo pomeriggio, presso la sede della Lega Pro di Firenze è stato reso noto il calendario del campionato che inizierà il 3 settembre prossimo e si concluderà il 28 aprile 2024 (come stagione regolare, poi ci saranno play off e play out). Quattro i turni infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo, una la sosta: il 31 dicembre, mentre il turno natalizio si disputerà sabato 23 dicembre.

La Lucchese farà il suo esordio in casa contro il Perugia, mentre la prima trasferta sarà nella vicina Sestri Levante seguita da una seconda trasferta a Recanati, poi Gubbio in casa e ancora una trasferta che evoca ricordi: a Ferrara contro la Spal. I rossoneri chiuderanno la stagione a Ancona, proprio dove si spensero nel passato campionato i sogni play off.

1° Giornata and. 3/9/23 rit. 7/1/24

Lucchese-Perugia

2° Giornata and. 10/9/23 rit. 14/1/24

Sestri Levante-Lucchese

3° Giornata and. 17/9/23 rit. 21/1/24

Recanatese-Lucchese

4° Giornata and. 20/9/23 rit. 28/1/24

Lucchese-Gubbio

5° Giornata and. 24/9/23 rit. 4/2/24

Spal-Lucchese

6° Giornata and. 1/10/23 rit. 11/2/24

Lucchese-Pineto

7° Giornata and. 8/10/23 rit. 14/2/24

Torres-Lucchese

8° Giornata and. 15/10/23 rit. 18/2/24

Lucchese-Juventus B

9° Giornata and. 22/10/23 rit. 23/2/24

Lucchese-Pescara

10° Giornata and. 25/10/23 rit.4/2/24

Rimini-Lucchese

11° Giornata and. 29/10/23 rit.6/3/24

Lucchese-Pontedera

12° Giornata and. 5/11/23 rit. 10/3/24

Olbia-Lucchese

13° Giornata and. 12/11/23 rit. 17/3/24

Lucchese-Entella

14° Giornata and. 19/11/23 rit. 24/3/24

Cesena-Lucchese

15° Giornata and. 26/11/23 rit. 30/3/24

Lucchese-Vis Pesaro

16° Giornata and. 3/12/23 rit. 7/4/24

Arezzo-Lucchese

17° Giornata and. r 10/12/23 it. 14/4/24

Lucchese-Fermana

18° Giornata and. 17/12/23 rit. 21/4/24

Carrarese-Lucchese

19° Giornata and. 23/12/23 rit. 28/4/24

Lucchese-Ancona