Porta Elisa News



Colpo di scena in casa rossonera: Ravasio vicinissimo al trasferimento

giovedì, 17 agosto 2023, 17:33

Era giusto l'inizio di luglio quando la società rossonera celebrò il rinnovo contrattuale di Mario Ravasio, con l'attaccante cresciuto nell'Albinoleffe che aveva sottoscritto un biennale legandosi alla Lucchese sino al 2025, eppure sembra un secolo fa.

Secondo www.tuttoc.com, l'attaccante è ora a un passo dal trasferimento al Sorrento e a conferma di ciò Ravasio non sarebbe stato visto agli ultimi due allenamenti con la Lucchese: al passaggio, mancherebbe solo l'ufficializzazione. Secondo il portale, Ravasio si sta per trasferire in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cosa possa essere successo in soli 40 giorni è un mistero: l'ipotesi più accreditata pare essere che l'attaccante non fosse congeniale per il gioco del nuovo allenatore Gorgone, che, bene ricordarlo, è arrivato dopo che Ravasio ha rinnovato.