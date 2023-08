Porta Elisa News



I rossoneri vincono anche a Altopascio

giovedì, 10 agosto 2023, 19:43

Tau-Lucchese 2-4

Tau: Di Biagio, Vellutini, Zini, Biagioni, Antoni, Bernardini, Bruzzo, Manetti, Capparella, Odianese, Noccioli. All. Venturi.

Lucchese: Coletta, Benassai, Merletti, Tumbarello, Romero, Fedato, Russo, Quirini, Guadagni, Perrotta, Gucher. A disp. Chiorra, Alagna, Rizzo Pinna, Dijbril, Leone, Ravasio, Avanzato, D'Antona, Fili, Quochi, Berti. All. Gorgone.

Reti: Guadagni, Romero (2), Bruzzo (2), Rizzo Pinna.

Terza amichevole e terza vittoria di inizio stagione per i rossoneri (oggi con la maglia bianca) di mister Gorgone che a Altopascio, contro il Tau che disputerà un nuovo campionato in serie D, si sono imposti per 4-2. Ritmi che stanno crescendo gara dopo gara, meccanismi invece, ancora da affinare, ma l'anima della squadra e il gioco richiesto dal tecnico sono già in superficie.

In tribuna, tra gli almeno 800 tifosi presenti, anche il patron della Lucchese Andrea Bulgarella.

A aprire le danze, un gran gol di Guadagni – tra i migliori in campo – che ha strappato gli applausi dei presenti. Lucchese che ha condotto il gioco sin dall'inizio e padroni di casa che hanno provato a impensierire Coletta di rimessa. Ma sono proprio i rossoneri a raddoppiare in contropiede con una bella combinazione finalizzata da Romero quando la prima frazione di gara è già nella sua fase avanzata. C'è ancora tempo per il gol del Tau di Bruzzo in mischia che riapre il match: è il primo gol subìto in tre gare dalla difesa rossonera. E per la seconda realizzazione personale di Romero in semirovesciata quasi sul duplice fischio.

Nella ripresa, contraddistinta dalla inevitabile girandola di sostituzioni, il Tau accorcia nuovamente su rigore ancora con Bruzzo. Ma è Rizzo Pinna a ristabilire le distanze. Poi qualche numero, con il ritmo che èerò è inevitabilmente calato.