Mercato, Lucchese sulle tracce di Montalto

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 18 agosto 2023, 13:36

La Lega Pro ha reso noti gli orari delle prime cinque giornate di campionato e per la Lucchese l'esordio sarà venerdì primo settembre alle ore 20,45 al Porta Elisa contro il Perugia: ecco i giorni e gli orari delle altre gare

venerdì, 18 agosto 2023, 13:15

Mario Ravasio che dopo aver rinnovato per due anni con ritocco dell'ingaggio è stato dato in prestito al Sorrento. L'attaccante che da due giorni non si allenava più conta squadra esce dunque dalla rosa e la notizia conferma con ogni probabilità l'arrivo a breve di un nuovo giocatore nel reparto...

giovedì, 17 agosto 2023, 17:33

L'attaccante è a un passo dal trasferimento al Sorrento e a conferma di ciò Ravasio non sarebbe stato visto agli ultimi due allenamenti: mancherebbe solo l'ufficializzazione. Ravasio si sta per trasferire in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto

giovedì, 17 agosto 2023, 14:27

Il giocatore ha firmato un contratto triennale con la Lucchese ed è a disposizione di mister Gorgone: torna dunque a vestire il rossonero dopo che il suo contratto era scaduto nel giugno scorso. Ufficiale anche l'arrivo del giovane portiere Berti