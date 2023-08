Porta Elisa News



Mercato, Sueva e Visconti la firma è a un passo

mercoledì, 16 agosto 2023, 20:17

Gianluigi Sueva e Elia Visconti sono a un passo dalla firma con la Lucchese, firma che potrebbe già arrivare nelle prossime ore e essere ufficializzata dalla società rossonera. Si tratta di un nuovo arrivo, nel caso di Sueva, e di un ritorno, per certi versi neppure quello, per Visconti che era nella Lucchese anche nella scorsa stagione e che in un primo momento non aveva però trovata l'intesa per il rinnovo. Ai due si può aggiungere anche il terzo portiere che arriva dal Siena: si tratta di Filippo Berti, classe 2003 scuola Roma che si sta già allenando con i rossoneri.

Gianluigi Sueva, Classe 2001, Sueva è di proprietà del Cosenza e ha il doppio passaporto italiano e domenicano, lo scorso campionato era a Olbia dove ha incontrato i rossoneri sia in campionato che in coppa. Vanta 20 presenze in B (con il Cosenza), 19 in C (con l'Olbia) e 30 nella Primavera 2 (sempre con i calabresi). Scarso invece il suo bottino: 0 gol in B, 0 in C e ben 16 nel campionato Primavera. Un talento che attende ancora di sbocciare.