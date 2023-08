Porta Elisa News



Ufficiale: Ravasio in prestito al Sorrento

venerdì, 18 agosto 2023, 13:15

Confermato il colpo di scena in casa rossonera con Mario Ravasio che dopo aver rinnovato per due anni con ritocco dell'ingaggio è stato dato in prestito al Sorrento. L'attaccante che da due giorni non si allenava più conta squadra esce dunque dalla rosa e la notizia conferma con ogni probabilità l'arrivo a breve di un nuovo giocatore nel reparto offensivo.

"La Lucchese 1905 – si legge sui social della società – comunica che l’attaccante Mario Ravasio è stato ceduto in prestito al Sorrento. Da parte della società un in bocca al lupo per questa nuova avventura".