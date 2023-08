Porta Elisa News



Ufficiale: Visconti torna in rossonero

giovedì, 17 agosto 2023, 14:27

Ora c'è l'ufficialità: Elia Visconti, con due campionati alle spalle in rossonero, rimane alla Lucchese. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega alla società di Andrea Bulgarella per ben tre anni. Come si ricorderà, Visconti era in scadenza nel giugno scorso, ma sinora non aveva trovato l'accordo per rinnovare ils uo rapporto, ora la firma che in prospettiva apre alla sua permanenza per un lungo periodo.

"Elia Visconti – si legge sui social della Lucchese – vestirà nuovamente la maglia rossonera, il centrocampista classe 2000, nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, siglando anche un gol. Visconti sarà legato alla Lucchese con un contratto triennale. Bentornato Elia".