Mercato, la Lucchese si assicura Yeboah

venerdì, 1 settembre 2023, 00:51

Ecco il colpo sul filo di lana del mercato: la Lucchese si è assicurata l'attaccante proveniente dal Ghana e di proprietà del Verona, Philip Yeboah che va a completare il reparto offensivo della squadra di mister Gorgone.

Il classe 2002 era rientrato all'Hellas Verona dopo la stagione trascorsa in prestito al Mantova dove in 30 presenze ha realizzato tre gol, oltre a due reti in Coppa Italia. Buono il rendimento nell'anno precedente nella Primavera degli scaligeri dove in 25 partite ha messo a segno 12 gol.