Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ci attende una gara tosta"

venerdì, 29 settembre 2023, 13:36

Vigilia di Lucchese-Pineto in casa rossonera, con il tecnico Gorgone che ha fatto il punto nella sala stampa del Porta Elisa. L'obiettivo è interrompere il digiuno di vittorie casalinghe anche se quel match interrotto a Ferrara non è andato del tutto giù: "Contro il Pineto ci attende una gara tosta, gli abruzzesi sono una buona squadra, con alcune individualità di spicco, e sono convinto non verrà qui solo per difendersi, attendiamoci una partita diversa da quella vista contro il Gubbio. Se i miei stanno pagando un po' il "complesso" di non aver ancora vinto in casa? No, nessun problema del genere".

"A Ferrara ho visto una squadra in salute, in grado di recuperare energie mentali dopo lo svantaggio e di arrivare a ribaltare la partita, mi è piaciuto l'atteggiamento. La situazione infortunati? Tumbarello non è al meglio, Rizzo Pinna ha ricevuto un colpo, ma ora sta bene, sto facendo le valutazioni del caso su chi schierare".