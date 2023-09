Porta Elisa News



Una vittoria di squadra

sabato, 16 settembre 2023, 20:12

Chiorra: 6,5 Nel primo tempo, al suo posto, avrebbe potuto esserci uno dei tifosi rossoneri presenti in tribuna. Nella ripresa è reattivo su un paio di tentativi marchigiani, nulla può sul colpo di testa di Melchiorri e resta pietrificato sui due legni dei marchigiani. Fa un miracolo su Re.

Alagna: 6 Chiude bene all'inizio su Carpani e disputa una gara diligente. Sostituito nel finale.

Tiritiello: 6.5 Nella bolgia finale dà equilibrio e calma al reparto con la sua esperienza.

Rizzo Pinna: 7 Ritrova il posto da titolare, cerca più volte un gol con un tiro dei suoi. Poi, anziché insistere da lontano, a inizio ripresa si procura e realizza un rigore. Esce senza forze.

Romero: 6,5 Divora il raddoppio nella fase finale del primo tempo, ma corre per tre e non è un caso se Gorgone non lo toglie sino al fischio finale.

Fedato: 5 Parte sparacchiando da dentro l'area, poi rimedia un giallo. Spento e sostituito nell'intervallo.

Benassai: 6,5 Puntuale nelle chiusure, non si fa mai sorprendere, anche nei concitati minuti finali.

Gucher: 6,5 E' al suo primo gol in rossonero, ha il merito di provarci (dopo aver fatto un altro tentativo in precedenza) e trova la complicità del portiere di casa. Ordine, geometrie, sicurezza.

Cangianiello: 6,5 Il ragazzo continua a correre anche al novantesimo e va in pressing sino all'area di rigore avversaria. Talvolta non lucidissimo, ma ha grinta da vendere.

Guadagni: 6,5 Il primo guizzo, tanto per cambiare, è suo e serve un mezzo miracolo di Meli per evitare la rete, ci riprova una volta in vantaggio ma il portiere è ancora pronto. Nella ripresa si spegne.

De Maria: 6 Sporca quanto basta il tiro di Re nella ripresa, si vede poco in fase offensiva, presidia con ordine la sua fascia.

Yeboah: 6 Esordio per il giovane scuola Verona, fa vedere qualche buona giocata e fa respirare la difesa.

Russo: SV

Tumbarello: 6,5 Fa legna a centrocampo e regala una perla di gol sul finire.

Quirini: SV

Sabbione: SV