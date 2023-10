Affida sponsor dei rossoneri per il girone di andata

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 10 ottobre 2023, 16:52

Il tecnico rossonero alla vigilia della ripresa della gara di Ferrara: "Credo sarà una completamente diversa, hanno cambiato anche l'allenatore, poi bisogna vedere come arriva la Spal a questa partita. Dobbiamo pensare che si riparte dello 0-0"

martedì, 10 ottobre 2023, 08:18

Trentatré minuti più il recupero: ecco il lasso di gara che la Lucchese è chiamata a recuperare a Ferrara contro la Spal nella giornata di domani (inizio ore 16,15). Il match con gli emiliani era stato sospeso per pioggia nel settembre scorso, quando i rossoneri erano in vantaggio per 2-1:...

domenica, 8 ottobre 2023, 16:59

Il tecnico rossonero dopo la prima sconfitta del campionato: "Partita combattuta, abbiamo avuto diverse occasioni per far gol poi se non fai gol diventa difficile siamo un po' calati verso la fine"

domenica, 8 ottobre 2023, 16:15

I rossoneri danno vita a una partita di grande volontà, ma non altrettanto concreta e in troppi commettono alcuni errori individuali, sia nella fase difensiva che in quella offensiva: le pagelle di Gazzetta