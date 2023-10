Porta Elisa News



Dove eravamo rimasti?

martedì, 10 ottobre 2023, 08:18

Trentatré minuti più il recupero: ecco il lasso di gara che la Lucchese è chiamata a recuperare a Ferrara contro la Spal nella giornata di domani (inizio ore 16,15). Come si ricorderà, il match con gli emiliani era stato sospeso per pioggia nel settembre scorso, quando i rossoneri erano in vantaggio per 2-1 avendo ribaltato l'esito della gara grazie ai gol di Guadagni e Benassai.

Nel frattempo, è cambiato molto. A partire dal fatto che sulla panchina degli estensi, dopo l'esonero di Di Carlo, si è seduto Leonardo Colucci. Per lui, una vittoria in Coppa Italia (che consentirà alla Spal di trovare proprio la Lucchese al secondo turno) e una sconfitta in campionato in casa contro il Pescara maturata all'ultimo istante. Per i rossoneri è un match (praticamente ci sarò da giocare un tempo o quasi) ricco di insidie dove servirà tenere alta, molto alta la guardia per portare a casa una vittoria che nel primo spezzone di partita sembrava quasi scontato per quello che mostrò il campo.

Mister Gorgone è chiamato anche a valutare se confermare o meno gli undici di Sassari, anche in considerazione delle condizioni di Benassai e di De Maria che in Sardegna sono stati tenuti a riposo e sui quali dalla società non filtrano indicazioni. Da valutare anche se far respirare o meno qualcuno in avanti dove potrebbe rientrare dall'inizio Rizzo Pinna. Ecco la probabile formazione che potrà contare su un numero di tifosi al seguito sicuramente inferiore rispetto a quello visto a settembre quando furono in circa 350 a seguire la Lucchese (4-2-3-1): Chiorra, Alagna (Quirini), Sabbione (Benassai), Tiritiello, De Maria (Visconti), Gucher, Cangianiello, Russo, Guadagni (Rizzo Pinna), Fedato, Magnaghi.