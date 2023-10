Porta Elisa News



I rossoneri meritano fiducia: possono essere la rivelazione del campionato

venerdì, 13 ottobre 2023, 08:34

di alessandro lazzarini

Il pubblico lucchese non si faccia ingannare dal solo punto conquistato in due partite, i rossoneri di Gorgone meritano la fiducia e l'entusiasmo della piazza perché propongono un gioco brillante, intendono dominare l'avversario senza speculazioni e mettono anche in mostra qualche buona individualità in grado di inventarsi giocate pregevoli. Lo spostamento verso il centroclassifica, che forse dopo il rinvio della partita con la Juventus potrebbe anche diventare al colpo d'occhio meno attento una classifica anonima, non significa l’accantonamento della possibilità di essere la rivelazione del girone. Stando a quelle che erano le attese della vigilia, la fuga della Torres non dovrebbe essere destinata al successo, in luogo della scalata del grande favorito Cesena, con Pescara e Perugia che dovrebbero infine risultare le antagoniste più credibili. Resta invece più complesso, dopo averla vista all'opera ben due volte, immaginarsi una Spal capace di lottare la vetta della classifica.

Al momento attuale abbiamo visto la Pantera confrontarsi sia con la capolista che con altre squadre di vertice, o presunte tali come Perugia e Spal, ma solo il Gubbio è sembrato capace di mettere davvero in difficoltà Tiritiello e compagni, mentre tutta le altre squadre sono state sempre surclassate, almeno in termini di occasioni create, anche quando il risultato non ha premiato la Lucchese. Certo, con questo non vogliamo dire che non vediamo alcuni limiti della Lucchese, in primis la bassissima percentuale realizzativa rispetto al volume di gioco creato, le difficoltà difensive del settore destro quando non è presidiato dal capitano e il lento inserimento nei meccanismi di gioco degli uomini della panchina, con una coperta che finora sembra corta, se non in termini numerici almeno in quelli di resa. Il gioco di Gorgone è dispendioso e gli undici titolari non possono mantenere la stessa intensità per novanta minuti, così quando le partite rimangono aperte o c'è da recuperare nel secondo tempo, sarà indispensabile avere giocatori pronti ed efficaci nel momento in cui vengono chiamati in causa.

In pratica quello che vogliamo cercare di dire a chi ci legge è che ci sono ottime ragioni per seguire e andare a vedere la Lucchese anche a prescindere dai risultati del campo, ovvero come già detto l'intenzione di un gioco coraggioso e sempre alla ricerca del pallino della manovra e del gol, ma ci sono anche buone ragioni per sognare un campionato da protagonisti della classifica, perché finora i rossoneri sono apparsi sostanzialmente superiori a qualsiasi avversario incontrato.