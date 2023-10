Lucchese-Pescara: 1-4 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 22 ottobre 2023, 20:42

I due limitano il passivo e provano a tenere viva la partita, ma sono tante le insufficienze tra i rossoneri, a partire da quelle in difesa dove Tiritiello si fa espellere lasciando la squadra in dieci e in tanti denunciano incertezze: le pagelle di Gazzetta

sabato, 21 ottobre 2023, 20:23

Il tecnico rossonero: "Abbiamo sfiorato il raddoppio, poi l'espulsione ha cambiato la gara, meglio se faceva rigore e prendeva il giallo. Ci stanno girando male gli episodi, episodi negativi contro una squadra forte che gioca, ma fino al trentesimo abbiamo giocato anche noi.

sabato, 21 ottobre 2023, 15:45

Sulla carta dovrebbe essere una gran bella partita, quella tra Lucchese e Pescara, due delle formazioni che in questa prima fetta di campionato hanno mostrato di saper giocare al calcio e divertire i tifosi: la probabile formazione

venerdì, 20 ottobre 2023, 17:04

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare dalla 12° alla 19° (ultima di andata) della Serie C. Ecco il calendario dei rossoneri che, va sottolineato, a riprova dello strapotere televisivo, prevede molti turni in notturna nella stagione quasi invernale: ecco gli orari