Lucchese-Pontedera: 1-2 al 45' st Cinque minuti di recupero

domenica, 29 ottobre 2023, 23:07

Tanti rossoneri sotto la sufficienza, tanti errori e paura. Si salvano solo Chiorra che limita il passivo insieme a Tiritiello, Russo e Magnaghi: le pagelle di Gazzetta

domenica, 29 ottobre 2023, 22:57

Il tecnico rossonero a fine partita: "Ho visto una squadra impaurita, il Pontedera ha giocato come se fosse un divertimento. La differenza l'ha fatta questa paura che prima non c'era. Oggi la peggior partita della mia gestione, ma veniamo da un mese terrificante come infortuni e episodi.

sabato, 28 ottobre 2023, 18:42

Gara decisamente importante, quella che attende i rossoneri contro il Pontedera, la Lucchese deve provare a riaccendere i motori dopo tre passi falsi nelle ultime quattro partite: la probabile formazione

sabato, 28 ottobre 2023, 12:39

Il tecnico alla vigilia della gara con il Pontedera: "É sbagliato definire la posizione che stiamo occupando in classifica come deludente. É merito dei ragazzi se nelle ultime settimane le aspettative su di noi si sono alzate. D'altro canto bisogna essere anche obiettivi e riconoscere la forza delle altre squadre.