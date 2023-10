Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Persi due punti, ma dobbiamo essere più cinici"

mercoledì, 11 ottobre 2023, 19:34

Amarezza, tanta amarezza per due punti sfumati: mister Gorgone è rammaricato per altri due punti persi dopo lo stop di Sassari: "E' inutile dire che questo risultato ci lascia l'amaro in bocca. Ho rivisto anche il gol di Guadagni e secondo me era regolare, perché c'era Valentini che lo teneva in gioco. Ma il direttore di gara nel dubbio ha fischiato vanificando il nostro 3 a 1. Se avessimo segnato, a quel punto della gara, forse avremmo portato via i tre punti. Ma ripeto l'errore arbitrale ci può stare, ma va sottolineato che questo ci ha portato a raccogliere due punti in meno, in una partita che avevamo dominato".

"Abbiamo fatto la partita in entrambe le trasferte, siamo tornati a casa con un punto solo, è incredibile, ma questo purtroppo è il calcio. Per avvicinarci a determinate squadre dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. A Sassari avremmo meritato di raccogliere un risultato positivo, per quello che avevamo fatto vedere, mentre oggi abbiamo perso due punti, giocando una partita aggressiva. Certamente dobbiamo migliorare ed essere più spietati in fase offensiva e difensiva, ma non posso non fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato".