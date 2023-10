Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ai ragazzi ho detto che non va: serve più coraggio"

domenica, 29 ottobre 2023, 22:57

Un altro boccone amaro da digerire, la terza sconfitta in quattro gare ha sancito una vera e propria crisi di risultati e come si sa, in questi casi, il primo a salire sul banco degli imputati è il tecnico. A fine partita, mister Gorgone è molto arrabbiato: "Ai ragazzi ho detto che così non va, ho visto una squadra impaurita, il Pontedera ha giocato come se fosse un divertimento. La differenza l'ha fatta questa paura che prima non c'era. Le spiegazioni? Oltre a un leggero calo fisico, credo ci stia girando molto male, abbiamo fatto un primo tempo discreto ma impauriti, voglio una squadra con coraggio. Oggi la peggior partita della mia gestione, ma veniamo da un mese terrificante come infortuni e episodi. Fino a che so che questa squadra gioca, continuo sino alla fine. Sono convinto che è un campionato molto difficile, ma sono convinto che i ragazzi si riprenderanno. Romero nemmeno in panchina? Infortunato anche lui".

"Proveremo sempre a fare di più, ma oggi ho visto una squadra troppo tesa, sono convinto che tra due tre settimane parleremo di altro, poi se dovessi sbagliare anche in queste settimane, sarebbe un altro discorso... Noi non siamo la squadra che deve ammazzare il campionato, ma possiamo fare qualunque cosa se abbiamo attenzione e carattere. Difesa a tre? L'avevamo provato anche in ritiro, in fondo li ho rimessi a quattro per vedere se si trovavano a più agio. ma ho visto troppa rassegnazione, abbiamo 12 punti e una partita in meno. La paura ci ha portato a sbagliare tanto, ho visto una squadra che sembrava all'ultima spiaggia nemmeno fosse uno spareggio playout. Certo poi non ci va bene nulla, basta pensare al palo di Gucher. Io non mollo niente e penso nemmeno la squadra, questi momenti li hanno avuti anche altri, ma dobbiamo ritrovare la consapevolezza che avevamo, se ci mettiamo a speculare, è finita. I tifosi? Eccezionali per come ci hanno sostenuto anche sotto la pioggia".