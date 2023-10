Porta Elisa News



E' un mezzo disastro

domenica, 29 ottobre 2023, 23:07

Chiorra 7: Se la Lucchese perde con un solo gol di scarto il merito delle sue parate.

Alagna 5: Sbanda paurosamente però stavolta la colpa non è tutta sua, visto che appare scellerata la scelta di schierarlo centrale di destra in una difesa a tre che gioca uomo su uomo.

De Maria 6: Si dimostra affidabile e concreto anche in una posizione non usuale.

Gucher 5: Inizia come vertice basso di un inspiegabile centrocampo a rombo, poi viene tardivamente schierato in difesa quando i buoi sono già scappati dalla stalla; stavolta naufraga anche lui e si fa anche sovrastare di testa sul gol che porta alla vittoria gli ospiti.

Djibril 5,5: Spaesato, viene posizionato sulla destra del centrocampo, ma sembra fuori ruolo e di fatto vaga per il terreno di gioco senza mai mettere in mostra le qualità che si erano intraviste in altre occasioni.

Tiritiello 7,5: Fronteggia da solo l’intero Pontedera come perno centrale di una difesa folle e abbandonata da un centrocampo che non si è mai capito dove fosse; recupera decina di pallone e salva un numero imprecisato di contropiedi del Pontedera condotti in parità o superiorità numerica.

Fedato 6: Prima parte della gara propositiva e a suo agio in un ruolo con inediti compiti di copertura, però alla lunga esce dalla partita.

Tumbarello 5,5: Nel primo tempo sembra il più lucido dei centrocampisti rossoneri nella confusione di giornata, ma più che altro rincorre gli avversari e non sempre gli riesce la giocata lucida. All’intervallo resta negli spogliatoi.

Magnaghi 6,5: Deve costantemente lottare da solo contro due o tre avversari, ce la mette tutta e finalmente segna un gol da centravanti d’area di rigore. Va al tiro solo dalla distanza perché palloni giocabili vicino alla porta non ne arrivano, è tenace quando recupera palla e manda in porta Guadagni.

Cangianello 5,5: La squadra è lunga, disordinata e con le idee confuse, così stavolta si perde anche lui. Si mette in mostra con qualche giocata individuale, ma il collettivo non c’è e così non può fare quello che gli riesce meglio, ovvero il regista.

Russo 6,5: Nelle partite scorse, come vertice avanzato di centrocampo era parso incontenibile, così viene dirottato come esterno di un improbabile 3-4-3, dove sembra meno efficace ma si conferma il più pericoloso e tenace del reparto offensivo rossonero.

Guadagni 5: Entra con la voglia di spaccare il mondo, ma forza troppe giocate e le sbaglia; più che altro, però, sull’1-1 si divora un gol lanciato solo davanti al portiere.

Rizzo Pinna 6: Entra ispirato e sembra ridare un minimo di vivacità al gioco, ma l’illusione dura poco ed è costretto a perdersi nell’inguardabile marasma di una squadra allo sbando.

Sueva, Yeaboah s.v