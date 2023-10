Tanta volontà ma poco costrutto

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 ottobre 2023, 16:59

Il tecnico rossonero dopo la prima sconfitta del campionato: "Partita combattuta, abbiamo avuto diverse occasioni per far gol poi se non fai gol diventa difficile siamo un po' calati verso la fine"

domenica, 8 ottobre 2023, 13:20

I rossoneri fanno visita alla capolista a punteggio pieno: subito traversa di Gucher, poi occasione per Cangianiello ma sblocca Fischnaller, gara intensa e sequenza di corner per la Lucchese sul finire di primo tempo occasione per Russo che ha la palla buona anche a inizio ripresa, ma raddoppia Ruocco

sabato, 7 ottobre 2023, 14:20

Il tecnico rossonero alla vigilia della trasferta in casa della capolista: "I sassari in testa? Forse sono una sorpresa, ma meritano il primato anche se qualche gara si è messa a loro vantaggio, ma non credo che i sardi si allontaneranno tantissimo dalla posizione che ricoprono adesso.

venerdì, 6 ottobre 2023, 19:20

Qualcuno l'ha definita un esame di maturità, di certo la Lucchese è attesa da una gara sulla carta complicata a Sassari, dove la Torres capolista a punteggio pieno veleggia sulle ali dell'entusiasmo e con lo stadio che va verso il tutto esaurito, ma la squadra di mister Gorgone non sarà...